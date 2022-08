Arctic Monkeys avaldas uue albumi ilmumise kuupäeva

Inglismaalt pärit indie-rock-bänd Arctic Monekys avalikustas kolmapäeval, et ansambli seitsmes stuudioalbum "The Car" jõuab avalikkuse ette 21. oktoobril.

2018. aasta ilmunud albumile "Tranquility Base Hotel & Casino" kirjutas järje Alex Turner ning produtseeris James Ford. Kümnelooline album sisaldab teiste hulgas lugusid "There'd Better Be a Mirrorball" ja "I Ain't Quite Where I Think I Am", mida bänd teisipäev Zürichis esimest korda esitles.

Uus album salvestati Butley Priorys Suffolkis, RAK Studios Londonis ja La Frette'is Pariisis.