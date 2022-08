Madonna tütar Lourdes Leon avaldas debüütsingli "Lock&Key"

Loo kaasprodutsendiks on eksperimentaalartist Eartheater koos Samuel Burgessi ja Hara Kiriga. Samuti lavastas Eartheater loo muusikavideo.

Enne debüüti Lolaholina ei olnud Leon muusika tegemisest eriti huvitatud ning ütles eelmisel aastal väljaandele Interview, et kuigi ta oskab laulda, ei hooli ta sellest eriti. "Võib-olla on see kodule liiga lähedal," sõnas ta toona.