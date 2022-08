Ain Anger: on aeg anda ka tagasi, mitte hulkuda mööda maailma ringi

Tänavu suvitas Ain Anger üle pika aja Saaremaal, kuid külastas ka muid kohti. "Saaremaa on loomulikult hästi tore ja rahulik, seal saab väga palju asju kiiresti korda aetud," ütles Anger saates "Ringvaade suvel". Lisaks jõudis ta anda Eestis paar kontsertit, seega tema suvi oli hea segu puhkusest ja lõbust, teisisõnu laulmisest.

Vabal ajal käib Anger hea meelega metsas, istutab taimi, rohib porgandeid ja muud sellist, mida väljaspool puhkuseaega teha ei saa. Vormi hoidmise jaoks on Angeri arvates metsajooks ja ujumine palju kasulikumad kui hääletrenn. "Kops on lahti, enesetunne on hea, toonus on hea," kirjeldas ta.

Angerile on Saaremaa kultuurielu südamelähedane. Sel aastal võttis ta ette ambitsioonika projekti, kus ta tõi lavale Mozarti ooperi "Võluflööt". "On aeg anda ka tagasi, mitte hulkuda mööda maailma ringi," rääkis Anger, kelle sõnul on projekt kogu Eesti, mitte ainult Saaremaa jaoks. Seetõttu tuuakse lavastus oktoobris ka Tallinnasse. "Esialgne plaan oli teha ooper ühe tunniga, aga kuna see oli ikkagi natuke pikem, siis me saime hakkama pooleteist tunniga," sõnas Anger.

"Ooper ei pea olema midagi rasket, keerulist ja elitaarset, tegelikult on see justnimelt lihtne," lausus Anger, kes plaanib projektiga jätkata ka järgnevatel aastatel. Samuti on laulja välja on valinud järgmised ooperid, mida kavatseb lavale tuua. Ta soovib, et projekt oleks järjepidev ning üritab edaspidi viia lavastusi Eesti erinevatesse kohtadesse.

Ain Anger astub laupäeval, 27. augustil üles Estonias galakontserdil. Kokkuvõtet galakontserdist saab vaadata ETV-s 10. septembril.