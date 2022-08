Klubis D3 esineb Saksa house-muusika produtsent Lovebirds

Lovebirds on house-muusika duost Knee Deep tuntud Sebastian Döringi sooloprojekt, millega ta alustas 2000. aastate alguses. Tema looming on inspireeritud 1970. ja 1980. aastatest, liikudes house'ist nu-disco'ni. Lovebirds on välja andnud andnud hulganisti klubihitte, nende hulgas "M.U.S.I.C.", "In The Shadows", "The Rat" ning 2011. aastal ilmunud ning tema tuntuim lugu "Want You In My Soul". Lisaks on ta remiksinud selliseid artiste nagu Craig David, Jamiroquai, Bob Sinclair, Brandy ja Soulsearcher.

sTELLAR on D3 värske ürituste sari, mille muusikavalik usaldatakse 12 residendile, kelle seast igal korral kolm hoolikalt valitud artisti viivad kuulajad house'i ja techno radadele.

Lisaks Lovebirdsile astuvad neljapäeval D3-s pulti ka ka Nix, Saulus ja HOL.