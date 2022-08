ERR-i programmid pakuvad Ukraina iseseisvuspäeval temaatilisi saateid

ETV alustab 24. augustil telepäeva kell 7 Ukraina hümniga ja toob päeva jooksul ekraanile Ukrainale pühendatud saated, mis valminud viimase poole aasta jooksul. Kell 12.10 on ekraanil rahvusooper Estonia heategevuskontsert "Estonia Ukraina heaks" ja kell 22.55 näitab ETV dokumentaalsaadet "Slava Ukraini", mis keskendub Terje ja Ruslan Trochynskyi tegemiste jälgimisele keset Ukraina kriisi. Filmis näeb, kuidas sõda Ukrainas puudutab nende enda peret ja milline on nende inimeste käekäik, kes sõja eest pagedes on Eestisse jõudnud. Päeva lõpetab kell 23.55 kontsertsalvestus "Eesti laulab Ukrainale", kui Tallinna lauluväljakule kogunes suur ühendkoor, et näidata lauldes toetust Ukrainale.

ETV2 toob kolmapäevase filmiõhtu raames kell 22 ekraanile mängufilmi "Tšerkassõ", mis viib 2014. aastasse, kui algab Krimmi okupeerimine. Miinitraaler Tšerkassõ on koos teiste Ukraina laevadega blokeeritud ja ei pääse baasist Mustale merele. Ukraina laevad alistuvad Vene vägedele, Tšerkassõ otsustab aga mitte alla anda. Režissöör Tõmur Jaštšenko film sai Ukrainas väga populaarseks, kandideeris ka viiele Ukraina filmiauhinnale ja võitis neist ühe.

ETV+ näitab kell 16.30 Aljona Suržikova dokumentaalfilmi "Oleme teiega", mis räägib Eesti, Poola, USA ja Hispaania vabatahlikest ning Ukraina sõjapõgenikest. Õhtul kell 22.45 toob ETV+ vaatajate Okean Elzy kontserdi aastast 2014, kui legendaarne Ukraina ansambel Okean Elzy (O.E.) tähistas oma 20. lavajuubelit Kiievi olümpiastaadionil suurejoonelise kontserdiga "Okean Elzy - 20 aastat koos". Ansambli juhi ja solisti Svjatoslav Vakartšuki kõrval olid laval nii praegused kui ka endised ansambli liikmed ning neid kogunes kuulama üle 75 000 fänni. Kontserdi salvestus valmis tuntud Briti režissööri Andy Horneri käe all.

Jupiter pakub Ukrainale mõeldes valiku filmidest ja dokumentaalidest, samuti Ukraina ajalugu käsitlevaid draamasaru. "Saaga" on lugu ühest ukraina perekonnast läbi saja aasta. "Ema" peategelane on Nina, kelle poeg läheb vabatahtlikuna rindele kodumaad kaitsma. Kui Nina saab ühel päeval teada, et poeg on vangi langenud, võtab ta ette pika tee, et poeg vaenlase käest päästa. Jupiter soovitab ka sarja "Ja tuleb inimesi", mille tegevus kulgeb 20. sajandi alguses läbi kolme aastakümne, näidates revolutsiooni, esimese maailmasõja, nõukogude võimu ja suure näljahäda taustal kolme perekonna võitlust oma õnne nimel.

Ukrainale pühendavad sel päeval erinevaid kohtumisi ja muusikat ka raadioprogrammid. Raadio 2 on kutsunud hommikuprogrammi Andrei Hvostovi, et anda ülevaade Ukraina omariikluse loost. Raadio 4 on hommikusse kutsunud aga Haapsalus elavad ukrainlannad, kellega räägitakse Ukraina rahvusköögist ja pakutakse ka parimate vareenikute retsepti. 24. augustil alustatakse hommikuprogrammi nii Eesti kui ka Ukraina hümniga, läbi saatepäeva kõlab iga tunni alguses parim Ukraina muusika. Päevakajalistes saadetes pakub R4 vestlusi Ukraina asepeaministri nõuniku Jaanika Meriloga ja EV suursaadikuga Ukrainas Kaimo Kuusega.