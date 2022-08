Slackliner Tauri Vahesaar: olen reisinud välismaal ja ka enda sisemaailmas

"Ütlesin kohe, et see ala ei ole mulle," ütles Vahesaar, kelle jaoks ei olnud slackline armastus esimesest silmapilgust.

Slacklining jõudis ringiga tagasi temani paar kuud pärast esimest katset. Ta sai endale tasuta liini ning tegi iga päev kuus tundi järjest trenni. "Peale ühte aastat treeningut hakkasid igasugused võimalused tulema," meenutas Vahesaar saates "Ringvaade suvel".

Treeningud algavad madalalt ning kõigepealt tuleks liinil ühe jalaga seistes leida tasakaal. "Sealt algasin ka mina. Nüüd olen taeva ja maa vahel," kommenteeris Vahesaar. Oluline on hoida oma keha samas asendis nagu maa peal kõndides.

Ta usub oma mõtetesse ja ajaga on tal tekkinud oma käekiri. Vahesaarel on palju suuri ja innukaid ideid olnud, näiteks on ta kõndinud üle raekoja platsi. Ta teab, et kõik on võimalik, aga ideede teostamiseks läheb aega. Raekoja platsist üle kõndimise idee tekkis juba 2018 aastal, kuid teostatud sai alles sel suvel.

Laupäeval, 27. augustil toimub Tartu seikluspargis juubelilavastus "Vabaduse lind", millega võtab Vahesaar kokku oma senise kogemuse slackline'i maailmas. "Selle kümne aasta jooksul ma olen ära käinud erinevatel maadel, reisinud nii välismaal, aga ka enda sisemaailmas," rääkis Vahesaar. Selle lavastuse eesmärk on näidata, milliseid tõekspidamisi on ta slackline'i abil oma igapäeva ellu kaasa toonud.

"Mul kaks aastat tagasi juhtus vigastus ja ma olen sellest täielikult taastunud, aga selle aja vältel ma tegelikult leidsin endale uue kire," tõdes Vahesaar, kellel oli sel ajal raske vaadata teisi toimetamas ja hüppamas. Ta lubas, et puudutab lavastuses ka oma uut kirge ja teekonda.