Galerii: "Terevisioon" saab uue saatejuhi, uudistelugeja ja robotkaamerad

Hommikusaate äratajatena jätkavad Katrin Viirpalu, Reimo Sildvee ja Liisu Lass, värske saatejuhina liitub meeskonnaga Juhan Kilumets.

"Juhani saabumine meie saatesse on tore uuendus," rääkis "Terevisiooni" vastutav toimetaja Reimo Sildvee. Kilumets on vaatajatele juba paar aastat olnud tuttav hommikuse uudistelugejana. "Ta on tore ja energiline lisandus meile," sõnas Sildvee.

Hommiku-uudiseid ootab seetõttu uus inimene, kes pole samuti vaatajale võõras. "Ilmarindelt siirdub uudisterindele Ott Nool," selgitas Sildvee, et AK-st tuntud ilmateadustajat saab sügisest näha hoopis uudistetoimetuses.

Ühe suure muudatusena on "Terevisiooni" stuudio nüüdsest varustatud robotkaameratega. "Kunagi varem pole Eestis ühtegi hommikusaadet tehtud robotkaameratega. Me lähme tehnoloogiaarengu ja kvaliteediga järjest paremaks," rääkis Reimo Sildvee. Muudatus tähendab seda, et kogu saate väljastamise süsteem on muutunud ning režissöör koos assistentide ja operaatoritega on pidanud suvi läbi kõvasti vaeva nägema, et kõik korralikult toimima saada.

"Terevisiooni" stuudios teevad uuel hooajal tööd robotkaamerad. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Vaataja jaoks robotkaamerate tulek midagi oluliselt ei muuda. "Võib-olla saate pildikeel natuke muutub, natuke lisavõimalusi on juurde tulnud," selgitas Sildvee. "Loodame, et robotid on koostööaltid. Robotite ja inimeste koostöö tulemusena võib juhtuda imelikke seiku," muigas ta.

Uus hooaeg läheb lahti 29. augustist. Sildvee sõnul loodetakse endiselt infoküllaselt ärgata ning kindlasti on plaanis ka palju põnevaid hommikusi väljasõite.

Juba 2. septembri hommikul ärgatakse näiteks Tartus Ahhaa keskuses, kus keskendutakse kooliaasta algusele sobivalt hariduse ja teadmise omandamise teemadele.

"Terevisioon" on eetris argipäeva hommikuti kell 6.55.