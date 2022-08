Kirveviskaja Karol Raidma: MM-il osalemine on olnud pikaaegne unistus

Eestis on Karol enamasti ainus tüdruk võistlustel. Ta võistleb üldjuhul naiste klassis, sest juunioreid on vähe. Sellest olenemata saab ta ka täiskasvanute klassis tihti poodiumile. Maailmameistrivõistlustel osalemine on olnud tema pikaaegne unistus.

Huvi kirveviske vastu tekkis Karolil neli aastat tagasi Kiiklas, kus toimub igal aastal kehakultuuri päev. Ta ütles, et seal tehti erinevaid viskamisi ja see jäi talle külge. "Ühel hetkel ma küsisin, et kas trenni saab ka kuskile tulla tegema?" rääkis Karol "Ringvaates".

Esmasest huvist kuni esimeste tulemusteni kulus pool aastat treenimist. "Kui ta suvel juba võistlustele läks, siis selleks ajaks tal olid tulemused olemas," ütles Karoli isa Kalle Raidma.

Nüüdseks treenib Karol peamiselt omapead, kuid aegajalt jagab treener talle näpunäiteid. Igapäevaselt ta trenni ei tee, kuid umbes kolm korda nädalas proovib ta ikka visata. Karol ütles, et kui ta liiga tihti treenib, siis kaob tunnetus ära. "Kui mul lähevad visked halvasti, siis ma pean jätma pikema pausi sisse. Muidu ma ei saagi viskeid paika," selgitas ta.

Treenimisel ei viska Karol kirvest niisama, vaid paneb ka punktid kirja. Järjest tuleb teha 24 viset. "Kõige rohkem ongi vaja kätte saada stabiilsus, et sa teed kogu aeg enamvähem sama liigutust ja siis oskad seda muuta vastavalt oludele," ütles Raidma ja lisas, et arvestada tuleb maapinna ning tuulega.

Karolile meeldib kirveviskamine seetõttu, et see on ikkagi sport, mis mõjub lihastele, aga samas on see hästi lihtne. "Selleks ei ole vaja väga palju vahendeid," rääkis ta ja lisas, et see spordiala on kõigile jõukohane.