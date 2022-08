Samuel-Randvere kodukohvikutest: mida rohkem aktiivsust oma kodukohas üles näitad, seda parem on endal elada

28. augustil toimub Meriväljal kodukohvikute päev. Vikerraadio hommikuprogrammis käis kodukohvikutest rääkimas Merivälja seltsi liige Evelin Samuel-Randvere, kes tõdes, et mida rohkem aktiivsust oma kodukohas üles näitad, seda parem on endal elada.

Samuel-Randvere sõnas, et ta on väga aktiivne kodukohvikute külastaja ning talle meeldib mikrotegutsemine, mis nendega kaasneb. Kuigi ta oma esimest kodukohvikute külastust täpselt ei mäleta, usub ta, et see võis olla Nõmmel. "Seal oli terve tänav väikeseid kodukohvikuid täis. Sai läbi tänava jalutada ning head ja paremat maitsta," meenutas ta.

Samuel-Randvere usub, et praeguseks on kodukohvikud saanud eestlaste jaoks osaks kultuuriruumist. "See avastamine on miski, mis pakub meelelist naudingut, ja see elamus, mis sa saad, on miski, mida suurest linnast ei leia," kirjeldas ta.

Selline kogukonnasisene toimetamine moodustab Samuel-Randvere sõnul justkui mikroühiskonna, mis tõstab elanike usaldust oma kodukandi vastu. "Minu abikaasa Johan ütleb, et oma kodukohta tuleb elada ning mida rohkem aktiivsust oma kodukohas üles näitad, seda parem on iseendal lõpuks elada," tõdes ta.