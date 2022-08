Drake on maailmas enim Shazami kaudu tuvastatud artist

Muusikatuvastusrakendus Shazam avalikustas 20. tegutsemisaasta tähistamiseks nimekirja viimase kahe aastakümne jooksul enim otsitud artistidest ja lugudest. Edetabelis on esikohal Drake, kelle muusikat on tuvastatud enam kui 350 miljonit korda.

Drake'i lugude edetabeli esikohal on tema 2016. aasta albumi "Views" singel "One Dance", mida on tuvastatud enam kui 17 miljonit korda.

Esimest korda kasutati Shazami 2002. aasta aprillis, mil rakenduse abil tuvastati T. Rexi "Jeepster". Eminemi "Cleanin' Out My Closet" oli 2002. aasta septembris esimene lugu, mis jõudis 1000 tuvastamiseni.

Kõige kiiremini jõudis kümne miljoni tuvastamiseni Ed Sheerani "Shape of You", kuid 20 miljonini jõudis kiiremini Tones and I looga "Dance Monkey". Samuti on "Dance Monkey" kõigi aegade enim otsitud lugu, kogudes enam kui 41 miljonit tuvastust.