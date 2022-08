Sel nädalal juhib saadet "Ringvaade suvel" Aet Süvari

Süvari läheb saate juhtimisele vastu suure õhina ja ootusärevusega. "Mul on väga hea meel ja nii suur au, et saan seda teha. Olen seda kohe oodanud juba suve algusest saadik, et millal minu nädal kätte jõuab," rääkis ta.

Süvari sõnul on "Ringvaade" saade, mis saab uudistest väga palju inspiratsiooni. Ta usub, et kajastamisele tulevad igasugused päevakajalised teemad. "See sõltub ka sellest, mis meil siin igapäevaelus juhtub ja seda nii tõsisemal kui ka meelelahutuslikumal tasandil." Ta loodab, et saab teha mitmekülgset kajastust. "Kui muidu selline igapäevane töö on ainult spordiga seotud, siis nüüd see pakub võimaluse oma kätt ka teistsuguse piruka sisse panna," lausus Süvari.

Esmaspäevases saates uuritakse, kes on vene marurahvuslane Aleksandr Dugin, keda üritati Moska lähistel tappa autopommiga. Kas ta on Putini suur liitlane?Rääkima tuleb kaitseuuringute keskuse direktor Indrek Kannik. Samuti räägitakse 15-aastasest kirveviskajast Karolist, kes siirdus Kanadasse kirveviske maailmameistrivõistlustele kulla järele. Proovile pannakse ka külalissaatejuhi Aet Süvari tasakaal slackline'il.

"Ringvaade suvel" on ETV eetris suvistel argiõhtutel esmaspäevast neljapäevani kell 21.35.