Jon Mikiver: soojendusesineja olla on pingeline

Trummar Jon Mikiver on bändiga Elephants From Neptune soojendanud Red Hot Chili Peppersit ja Foo Fightersit.

Jon Mikiver sõnas R2 hommikuprogrammis, et soojendusesineja olla on pingeline. "Kõige olulisem on sellel hetkel meeles pidada, et vahet ei ole kui hea, halb või närvis sa oled, oma asja tuleb teha," selgitas Mikiver, "Mingisuguse põhjusega sa oled siia pandud."

Ta meenutas, et kui Elephants From Neptune soojendas Red Hot Chili Peppersit, siis Chad Smith ja Flea seisid lava kõrval. Nad vaatasid, kuidas bänd tuli lavale, noogutasid seal kaasa ja jälgisid, mida bänd tegi. Mikiveri sõnul pidi ta esimesed lood raske käega mängima. "Tuli meelde, et rahune maha, ega sa praegu seal enam mingit imetrikki ei tee," rääkis ta.

Mikiver lisas, et Smith ja Flea kuulasid seal kaht laulu. Tema arvates on suurte bändide puhul see hea tulemus, sest tavaliselt vaadatakse umbes esimese loo refräänini.

Elephants From Neptune'il oli enda duširuum, mida nad said pärast kontserti kasutada. Selle kõrval oli Red Hot Chili Peppersi soojendusruum, kus nad mängisid enne lavale minekut. "Samal ajal, kui pesus oled, kuuled, kuidas need tüübid mängivad ja mõtled, et päris lahe," kirjeldas Mikiver.

Trummar kinnitas, et bändid kohtlevad oma soojendusartiste erinevalt. Tõenäoliselt ei kaasne sellega kopsakaid rahasummasid. Ta rääkis, et soojendusesinejaid võetaksegi selle pärast, et nad võtavad sellest võimalusest kinni ning hästi esinedes on võimalik sellega oma nime või kuulsust kasvatada. "Peamiselt makstakse majutus ja söök kinni, ülejäänud vaatad ise," ütles Mikiver.