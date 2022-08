Liis-Katrin Avandi: ma natuke muretsesin, et äkki Märt on täielik tropp

Vikerraadio saates "Käbi ei kuku..." tunnistas Liis-Katrin Avandi, et tal oli ilus esimene rasedus ning ta ei kartnud midagi peale selle, et äkki abikaasa Märt Avandi muutub isaks saades.

"Ootasin põnevusega, millised me Märdiga lapsevanematena oleme. See, kuidas me omavahel oleme, on üks asi, aga milline on mees isana, selgub alles siis, kui ta isaks saab. Ma natuke muretsesin, et äkki Märt on täielik tropp. Äkki ta muutub mingiks totaalseks jobuks," meenutas Liis-Katrin naerdes.

Ta jutustas, kuidas esimese lapsega oli neil labiilsust rohkem ning rahunemine ja mõistmine, millised lapsevanemad nad olla tahavad ja on, saabus pärast poeg Alberti esimest eluaastat.

"Aasta aega oli selline raske aeg, aga ma arvan, et see on kõigil nii. Esimese lapsega tuleb reaalsus nii tugevalt koju, et ma ei imesta, kui lahku minnakse sellepärast, et raske on. Sa oled teistsugune järsku, sa vastutad kellegi teise eest ja tahad õudselt palju head, aga välja kukub kuidagi imelikult," rääkis ta ning lisas, et alguses tundus, nagu last peaks kohe kasvatama ning vaimselt ja füüsiliselt arendama hakkama. "Ei tohi ühtegi hetke lasta niisama olla, kogu aeg peab panustama tema arengusse. Me ei olnud valmis, keegi ei ole tegelikult," ütles Liis-Katrin.

Tema sõnul õpetas Albert neid ja nad kasvasid koos temaga. Avandite peres on arutamist ja omavahel rääkimist palju ning see on Märdi teene. "Kui vaatad stereotüüpseid peresid, siis naine tahaks kogu aeg suhtest rääkida ja mees ei viitsi. Meil on vastupidi. Märt tahaks arutada asju. Mina tihtilugu ütlen: kõik on hästi, ma ei viitsi sellest rääkida. Selles mõttes on käsi kogu aeg pulsil," jutustas ta.

Liis-Katrin muigas, et aeg-ajalt viskab neil "italiaanot" ka sisse, eriti tema ja tütar Helmi läbisaamises, kus mitte millestki võib kasvada tohutu kisa. Liis-Katrin kirjeldas, et teine poeg Herman on lihtsalt naernud, kuidas ema ja tütar näiteks rätiku pärast üksteise võidu karjuvad.

Liis-Katrini sõnul ei ole nende peres probleemi vabandamisega. "Ka väikese lapse ees on normaalne vabandada, see on minu meelest oluline," ütles ta.

Saates peatuti ka väga valusal teemal — poeg Alberti surmal ja leinal. Liis-Katrin ütles, et rängas leinas ei aita üldse mitte midagi, see aeg tuleb üle elada ja sellest tuleb läbi murda. "See, mis inimesed ütlevad, et "aeg parandab haavad" ja teised trafaretsed laused — need kõlavad õõnsalt. Kuigi see võib tõsi olla, sest jah, täna ma vaatan kümme aastat tagasi ja aeg parandabki haavad, aga see haav on seal all ikkagi olemas, ta ei ole veritsev, ta ei suuna mu elu, ma ei jää leina kinni nii, et see defineeriks mind või käsiks mul kuidagi käituda," jagas ta enda tundeid.

Saates jutustas Liis-Katrin ka abikaasa Märt Avandiga kohtumise loo. See leidis aset etendusel "Cabaret", kuhu tütar läks eelkõige ema Laine Mägi pärast. "Mulle väga meeldis, kuidas Märt seal mängis ja tahtsin kohe seda ka väljendada. Läksin ja ütlesin talle, et mul on nüüd uus lemmiknäitleja ja ta armus käigu pealt ära. Mulle tõesti meeldis, kuidas ta mängis, kuigi ta enda arust oli kohutavalt diletantlik. Mina kutsusin ta õhtul kaasa, ta tuli ja jäi ning pole kuskile läinud," sõnas Liis-Katrin.

Laine Mägi jutustas saates omakorda kohtumise loo Liis-Katrini isa Tõnis Mägiga. "Ma sattusin keskkooli ajal varieteesse tantsima, hakkasin õhtuti tööl käima. Baarvarietees Tallinn käis igasugu tähtsaid inimesi, kaasa arvatud Tõnis Mägi, ning siis hakkas meie tutvus pihta. Keskkooli lõpus olid meil juba väga lähedased suhted," meenutas ta.

Saatejuht Sten Teppani imestusele, kuidas keskkooli tüdrukud varietees tantsimas käisid, vastas Laine, et see oli tõepoolest väga taunitav. "Mind ikka taheti koolist välja visata. Ma ei tea, miks nad ei visanud, äkki nad ei saanud kirjutada põhjuseks "tantsib varietees", sest see oleks olnud koolile väga suur häbi," kirjeldas ta.

Juba kolmeaastaselt balletiringi läinud Laine soovis lapsena hoopis kosmonaudiks saada. "See oli pärast Valentina Tereškovat, temast muudkui räägiti ja ma mõtlesin, et kui ma sõidan kosmosesse, siis kõik räägivad, et eesti naine sõitis kosmosesse. See alateadlik eestlus hakkas välja lööma. Ma tegin iga päev trenni, kukerpalli, igasuguseid kaugushüppeid ja kõrgelt alla hüppamisi. Arvasin, et need on kosmonautide harjutused," muigas ta.

Enda abielu kohta ütles Laine Mägi, et esimesed kolm-neli aastat olid nad Tõnisega õnnelik abielupaar, kel oli armas tütar. "Tõnis oli lihtsalt nii palju Venemaal," võttis ta edasise kokku, mil abielu lagunes.

Saates oli juttu sellestki, kuidas Liis-Katrin vanaemale valetas, et ema teda piimamannergu võrguga peksab ning kuidas Laine arvas, et tema vanemad ei olegi tema vanemad.

"Käbi ei kuku..." on Vikerraadio eetris pühapäeviti kell 10.10 Saatejuht on Sten Teppan.