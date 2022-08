Valmib kõrvallugu John Hughesi filmile "Ferris Buelleri vaba päev"

Filmi "Sam and Victor's Day Off" tegevus toimub samal ajal kui 1986. aastal valminud linateoses, kuid keskendub kahele teisele tegelasele ehk Samile ja Victorile, kes olid kõrvaltegelastena esindatud ka originaalfilmis, vahendas Variety. "Ferris Buelleri vabas päevas" ei olnud neil aga nimesid, neid kehastasid toona Richard Edson ja Lerry Jenkins.

Uusversiooni produtsendid on Jon Hurwtiz, Hayden Schlossberg ja Josh Heald, kelle käe all valmis ka sari "Cobra Kai", mis on järg "Karate Kidile".

"Sam and Victor's Day Off" on esimene järg John Hughesi filmidele.