ETV2 teemaõhtu on pühendatud Katrin Karismale

Eesti näitleja ja laulja Katrin Karisma tähistab 21. augustil oma 75. sünnipäeva ning seetõttu on ka ETV2 teemaõhtu pühendatud just talle.

"Tähelaev: Katrin Karisma"

21. augustil kell 22.35

Eesti teatri hele täht Katrin Karisma on laulnud end publiku südamesse nii veetleva leedi kui ka mürgeldava Pikasuka Pipina. Särava teatrielu ilu ja valu ning emaksolemise rõõmud on jutuks "Tähelaeva" saates, mille saatejuht on Ruth Alaküla, režissöör Kalev Lepik, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Kaia Häelme.

"See maailm, see armastus. Katrin Karisma"

21. augustil kell 23.50

Populaarseid meloodiaid muusikalidest ja operettidest. Peategelane Katrin Karisma, partnerid Voldemar Kuslap, Hans Miilberg, Jüri Krjukov ja Arvo Laid. Saate autor Viive Ernesaks, režissöör Elmo Lööve.

"Rahu tänav"

22. augustil kell 00.30

Üks rahulik, igapäevaselt kulgev tänavaelu kusagil Euroopas asuvas linnakeses. Filmitegelaste riietuse ja rekvisiitide järgi otsustades umbes 1930. aastate teine pool. Lähenemas on jõulud ja kohalikud valimised, volikogu esimeheks kandideerib ning üsna kohe saabki selleks Verner (Mikk Mikiver). Verneri maja on filmi sündmuste keskpunkt, kus ristuvad viie Rahu tänaval elava perekonna suhted ja teed.