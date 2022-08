Vennad Uusbergid: rasketel hetkedel on oluline mitte kaotada empaatiat

Koroonakriisi ajal tuntust kogunud Andero Uusberg rääkis ETV-le antud intervjuus, et kriisisituatsioonides on oluline keskenduda just otsuste, organisatsioonide ja masinavärkide taga olevatele inimestele.

"Tuleb otsida endas üles seda ressurssi, et erinevates rasketes hetkedes mitte kaotada empaatiat ka nende suhtes, kes on minust kaugel, kes pole päriselt minu ringi inimesed," selgitas ta.

Uku Uusberg tunnistas, et Linnateatri juhi kohta vastu võttes ta küll teadis, et ees on ootamas suured proovikivid, kuid ei osanud täpselt aimata, kui palju kõike tulemas on. "See väljakutse on suur, sest teater on ju linna peal laiali natuke, kuigi on ilusti omad keskkonnad, kus olla ja teha," sõnas ta, kuid lisas samas, et tegelikult on siiski kõik hästi ja tal on põnev.

Vend Pärt Uusberg sõnas, et tema käib Uku lavastusi alati vaatamas, kuna venna käekiri on väga hingelähedane. "Kuna ikkagi ühest perest sirgunud, siis mulle on mitmed tema varasemad tükidki väga korda läinud," lisas ta.

Uku tõi ühe teatritegemise põhjusena välja veendumuse, et kontserdid ja lavastused suudavad kokku tuua väga erinevat maailmavaatega inimesi. Tema hinnangul tuleks keskenduda rohkem ühisosa leidmisele ja vendlusele, mitte kulutada nii palju energiat üksteise lõhkumisele.

Kõik kolm venda on koos laulnud ka ema Urve Uusbergi koorides.