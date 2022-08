Urmas Vadi: kõik ei peagi raamatuid lugema

2022. aasta on eesti kirjanduse jaoks oluline - käimas on raamatukogude aasta ja Kirjanike Liit tähistab 100. sünnipäeva. Kirjanik Urmas Vadi hinnangul ei pea aga lugejate järeltuleva põlvkonna pärast liigselt muretsema, kuna kõigile raamatud ei sobigi.

Lugemishimu sütitamiseks tuleks Vadi arvates alustada õhtuti lastele unejutu lugemisest. "Seda ei saa vägisi või jõuga kuidagi pressida," sõnas Vadi Kadrioru roosiaias presidendi vastuvõtul.

"Ma usun, et paljudele ei sobigi kirjandus või kirjutatud sõna, sinna ka ei saa midagi teha. Ega kõik ei peagi raamatuid lugema," kinnitas ta ning lisas, et peamine on üles leida oma autor või oma tekst.

Kirjandusmaastikul mitte nii hästi orienteeruvatele inimestele soovitab kirjanik minna raamatupoodi või -kokku ja lihtsalt avada suvalisest kohast raamatuid. "Kui see haagib sinuga, siis võta ja laenuta see raamat, loe. Vaata, kes autor on, võib-olla tahad teist raamatut lugeda. Kuidagi niimoodi see võikski minna," selgitas Vadi.

Oma lastele meeldib Vadile lugeda Kivirähki lugusid.

Vadi usub, et kriisiajal pöörduvad inimesed sagedamini kultuuri ja kultuuriinimeste poole. Kuna kirjanduses on tema sõnul alati vähe raha liikumas, siis võib tulla olukord, kus majandus kukub kokku, kuid kõige olulisem ehk kirjandus on ikka olemas.