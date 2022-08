Noore kultuuritegelase preemia pälvinud Jevgeni Grib: see oli väga ootamatu

Grib tunnistas Kadriorus presidendi roosiaia vastuvõtul, et tegemist oli väga ootamatu preemiaga.

"Ega ma ei oota neid preemiaid, ma teen ikkagi ausalt oma tööd, mida väga armastan. See vist näeb välja nii, et rahvale ka meeldib," rääkis tantsija. "Muidugi see oli ootamatu. Ma poleks kunagi uskunud, et mulle helistatakse presidendi kantseleist ja öeldakse selliseid sõnu," muigas ta ning lisas, et on niivõrd auväärse tunnustuse eest heas mõttes šokis.

Balletitantsija sõnul on ka president Alar Karis ise sage teatrikülaline. "Üleüldiselt tendents on selline, et rahvas käib teatris praegu. Väga meeldiv on näha täispublikut."

Estonias on uuel hooajal välja tulemas kaks uut balletilavastust ning Gribi sõnul tuleb tööd aina juurde. Ise lavastab ta Narva ooperifestivali raames veel lisaks ühte tantsulavastust.

Esimest korda 16-aastase roosiaia vastuvõttude ajaloo jooksul sai tänavu laval näha ka tantsu, kui Jevgeni Grib koos Anna Roberta Lahesooga lavale astus.