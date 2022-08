Tallinnas esineb Briti house'i ja bassimuusika produtsent TS7

TS7 ehk Thomas Sampson on briti DJ, produtsent ja laulukirjutaja, kelle karjäär sai alguse Estelle'i pala "American Boy" remix'iga ning edu aitas kasvatas ka lugu "Heartlight (Polygon)". Alates 2007. aastast on ta teinud koostööd plaadifirmadega 2-Tone Entertainment, 3Beat Records, CruCast ja Universal Records. Lisaks on TS7 üks Briti veebiraadiojaama Kiss FM saatejuhtidest.

Siimi on Eesti produtsent, kelle 2019. aastal valminud produtsent marp$i loole "Tibulinnu" oli edukas nii Eestis kui ka Saksamaal ja Soomes. Tänaseks on ta jaganud lava muuhulgas Bru-C ja Skepsisega.