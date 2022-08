Blackpink andis välja uue singli "Pink Venom"

Blackpink avaldas esiksingli enda peagiilmuvalt teiselt stuudioalbumilt "Born Pink". "Born Pink" tuleb välja 16. septembril ning alates 15. oktoobrist läheb tüdrukutebänd ka maailmaturneele.

Blackpink on varasemalt kinnitanud, et bändiliikmeid (Jenniet, Jisoot, Lisat ja Roset) kaasatakse lugude kirjutamise protsessi. "Me ei saa lihtsalt valmis kirjutatud lugu kätte," lausus bändi üks lauljatest Jisoo. "Oleme algusest peale protsessi kaasatud. Me lisame oma emotsioone lugudesse ja anname tagasisidet - kogu see protsess teeb meid uhkeks muusika üle, mida avaldame."

"Pink Venomi" muusikavideol oli kaheksa tundi pärast avaldamist juba üle 48 miljoni vaatamise.