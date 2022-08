Panic! At the Disco avaldas uue albumi "Viva Las Vengeance"

Ansambel Panic! At The Disco andis reedel välja oma seitsmenda albumi "Viva Las Vengeance".

Albumil on 12 lugu, mille hulgas on ka varem välja antud palad nagu "Don't Let The Light Go Out" ja "Sad Clown", kirjutab Billboard.

"See on tagasivaade sellele, kes ma olin 17 aastat tagasi ja kes ma olen praegu, sellise kiindumusega, mida ma varem ei tundnud," kommenteeris bändiliige Brendon Urie.

Panic! At The Disco osaleb 28. augustil 2022. aasta videomuusikaauhindade jagamisel, kus esilinastub nende singel "Middle of a Breakup".

Bändi eelmise albumi "Pray For The Wicked" debüüdist on möödas neli aastat.