20. august täidab rahvusringhäälingu kanalid piduliku programmiga

ETV

ETV alustab pidulikku päeva kell 7 Eesti Vabariigi hümniga ja pakub enne õhtust vastuvõttu roosiaiast kirevat programmi iseseisvuse taastamisega seotud teemadel. Õhtu lõpetab suviselt meeleolukas armastuslaulude kontsert koostöös Vikerraadioga.

Kell 8.30 Mängufilm "August 1991"

Fiktiivne dokumentaaldraama, milles kellaajalise täpsusega jälgitakse sündmuste kulgu kolmel augustipäeval 1991. aastal. Mitte kõik ei juhtunud täpselt nii, nagu selles loos kirjeldatakse, aga... oleks võinud. Näitlejad Tõnu Oja, Hilje Murel, Tanel Ingi, Hendrik Toompere, Andres Mähar, Peeter Tammearu, Rain Simmul. Stsenarist ja režissöör Ilmar Raag.

Kell 16.05 Üle-eestiline öölaulupidu "Vaba Eesti!"

20. augustil 2021 tähistati Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva. Sel puhul meenutati erilist öölaulupidu samasuguse suurejoonelise kontserdiga Tallinnas, Tartus, Narvas ja Rakveres. Esitamisele tulid nii ajaloost kui ka tänapäeval armsaks saanud laulud 450 parima muusiku esituses.

Kell 17.30 "Balti kett 30. Ärgake Baltimaad!"

23. augustil 1989. aastal kell 19 ühendas ligi kaks miljonit Balti riikide elanikku käed, moodustades 600 kilomeetri pikkuse inimketi Tallinnast läbi Riia Vilniusesse. Filmis meenutavad Balti keti korraldamisega seotud inimesed, mis andis sellise erakordse sündmuse korraldamiseks tõuke. Filmi peategelased on aga Eesti inimesed ja nende mälestused sellest, kuidas nad Balti ketiks valmistusid, mis tunnetega nad seal seisid ning mida see neile nüüd, 30 aastat hiljem tähendab. Filmi autorid on Kaidor Kahar ja Priit Rajalo.

Kell 18.45 Otseülekanne Eesti Vabariigi presidendi vastuvõtult Kadrioru lossi roosiaias

Kadrioru lossi roosiaias kogunevad taasiseseisvumise aastapäeva puhul president Alar Karise kutsutud külalised. Kõlab muusika ja pidupäevakõne peab president. ETV saatejuhid on Margus Saar ja Erle Loonurm, ETV+ kanalil vahendavad meeleolusid alates kell 18.55 Julia Leva ja Andrei Titov. Veebis vahendab sündmust ERR.ee portaal.

Presidendi kõnet kell 19 saab otseülekandes jälgida lisaks ETV ja ETV+ eetrile ka ETV2 vahendusel, kus kõne on varustatud viipekeelse tõlkega.

Kell 21.35 Mängufilm "Seltsimees laps"

Moonika Siimetsa mängufilm, mis põhineb Leelo Tungla autobiograafilistel romaanidel "Seltsimees laps ja suured inimesed" ja "Samet ja saepuru". On aasta 1950, stalinismi kõrgaeg. Kuueaastase Leelo silme all viiakse ta koolidirektorist ema püssimeeste vahel ära. Ema lubab tagasi tulla, kui Leelo on hea laps. Aga kui hästi ka tüdruk käituda ei püüa, ema ei tule ikka. Film vaatleb läbi lapse silmade tolle sünge aja kahtlustusi, hirme ja kahepalgelisust, mida lapsel oma siiruses on keeruline mõista. Osades Helena Maria Reisner, Tambet Tuisk, Eva Koldits jt.

Kell 23.15 Suvekontsert "Nii kõlab armastus"

Möödunud aastal korraldas Vikerraadio oma kuulajate seas hääletuse, et selgitada välja eestlaste lemmikud kodumaised armastuslaulud. Tulemuseks oli saja eestikeelse lembelauluga edetabel. Sel suvel esitasid Maarja, Tanel Padar, Liisi Koikson ja Ewert Sundja valitud palu sellest nimistust. Kontsert toimus Pärnus Ammende Villa aias ning kõlasid lood Ruja, Uno Loobi, Lea Liitmaa, 2 Quick Starti ja paljude teiste repertuaarist.

ETV+

ETV+ kavas leiab 20. augusti puhul mitmeid kodumaiseid linateoseid. Kell 18.55 võetakse vaataja kaasa presidendi vastuvõtule Kadrioru lossi roosiaeda, külalistega vestlevad saatejuhid Andrei Titov ja Julia Leva.

Piduliku õhtu lõpetab kell 21 mängufilm "Georg" laulja Georg Otsa (1920-1975) saatusest, tema kunstniku- ning eraelust. Nimiosas Marko Matvere. Teistes osades Anastasia Makejeva, Renars Kaupers, Elle Kull, Tõnu Kark, Mirtel Pohla ja Karin Touart. Stsenaristid Aleksandr Borodjanski ja Mati Põldre, režissöör Peeter Simm.

Jupiter

Veebikanal Jupiter pakub taasiseseisvumispäeva puhul vaatamiseks valiku saadetest ja filmidest. Arhiivi varamust on sel puhul taas esile toodud näiteks Mati Põldre autorifilmi "Keisrilõige" pöördelise 1991. aasta 19., 20. ja 21. augustist. See oli ärev ja otsustav aeg ning ärev aeg oli ka perekond Jaaniskite jaoks, kes ootasid oma teist last.

Jupiter soovitab vaadata ka Mati Talviku autorisaadete sarja "Ainult kümme aastat", mis valmis aastal 2001 ja peegeldab erinevate eluvaldkondade tormilist arengut iseseisvuse esimesel kümnendil. Hea võimalus võrrelda elu Eestis 1991, 2001 ja praegu.

Vikerraadio

Vikerraadio alustab 20. augustit ikka "Vikerhommikuga", kus tähtpäevale omaselt keskendutakse koos saatejuht Johannes Vedru ja külalistega Eesti iseseisvusega seotud teemadele. Ajaloolane, TÜ kaasprofessor Kaarel Piirimäe kõneleb, kuidas hinnata 20. augusti tähtsust Eesti riigi ajaloos. Dirigent Lauri Breeden mõtiskleb, kas eesti rahvas suudaks ennast ka täna vabaks laulda. Taasiseseisvumispäeva pidulaua võimalike traditsioonide üle arutleb Viljandi kodukohviku perenaine Reet Teng. Eesti Pimedate Liidu auesimees Ago Kivilo avaldab arvamust, kas kolm kümnendit iseseisvat riiklust on välja arendanud ühiskonna, kus abivajajate eest piisavalt hoolitsetakse. Riigiametnik Annely Tank jutustab tänamatuna tunduvast ametnikutööst, kuid ütleb, et tegelikult peitub iga rea ja nime taga omaette isiksus, kes parimal juhul on nii hinges kui teos Eesti patrioot.

Taasiseseisvumise aastapäevale pühendatud saates "Eesti elud" jutustatakse 20. augustil kell 12-15, kuidas elu vabas maailmas meie elu Eestis ja maailmas muutnud on. Eesti ukrainlane Oleg Samorodni: "Hea, et eesti keeles on kaks sõna: sünnimaa ja kodumaa - minu sünnimaa on Ukraina ja minu kodumaa on Eesti." Ukrainaga on otsapidi seotud kõik lood eesti eludest, mis saates kõlavad. Viiendat põlve peterburlane Sergei Tambi on kirjutanud raamatu Ukraina eestlastest ja Inglismaalt isaisa sünnimaale elama tulnud Adam Rang tegutseb kaitseliitlasena selle nimel, et paljastada Eesti vastast valeinfot. Veel räägivad saates oma eesti elust Eestis sündinud ja kasvanud Sergei Jerjomin Jõgevalt, Kärg Valner Tartust ja Soome eestlane Rein Kübarsepp. Saate autor on Piret Kriivan.

Raadio 2

20. augustil, kui Eesti Vabariigi iseseisvumisest möödub 31 aastat, kutsub Raadio 2 seda rõõmsat päeva tähistama parimate kodumaiste lugudega. "Värske ja vaba riik 31" on soovisaade, kuhu oodatakse kuulajate lemmiklugusid alates aastast 1991. Saatejuhid Margus Kamlat ja Kristo Rajasaare sisustavad R2 eetri soovisaatega kell 12-17.

Soovisaatele eelneb ja järgneb muusikaline programm, kus 20. augusti puhul algab Eesti muusika päev juba hommikul kell 7 ja kestab südaööni. 19. augusti õhtul kell 19 kutsub R2 aga kuulajaid raadio vahendusel Trad.Attack!-i kontserdile kaasa elama.

Klassikaraadio

Klassikaraadios kõlab 20. augustil valik eesti muusikasündmuste salvestusi, samuti Tobias Tammearu trio kontsert EBU džässikonkursi finaalis (kell 20). Õhtu lõpetab kell 22 Mari Tarandi koostatud luulevalik leivast, luulest ja suvest.

Laupäevase sarja "Raamatuhoidja" keskmes on sel korral kell 10 Eesti vanim raamatukogu, saade räägib Metsiku raamatukogust, millest on järel raamatute kogu, mälestuskivi ja mälestused.

Raadio 4

20. augustil on Raadio 4 eetris mitmekesine eriprogramm, mis räägib Eesti ajaloost, e-riigist, rohepöördest, arhitektuurist, kinost jpms. Pidulikul päeval kõlab raadioeetris parimat eesti muusika.