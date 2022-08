Trad.Attack!i kontserti saab reedel nautida R2 vahendusel

Jalmar Vabarna rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et Trad.Attack! esineb Eestis harva, sest nad on erinevate koosseisudega Eestis väga palju mänginud. Trad.Attack!i loomisel mõistsid bändiliikmed, et nad peavad tegema midagi Eesti muusika ja kultuuri heaks. "Kui me ei tee suurelt, siis me ei hakkagi kunagi suureks kasvama," ütles Vabarna. Seetõttu ongi neil eesmärk korraldada Eestis ainulaadseid õhtuid. "Kes on kohal, see on kohal. Kes ei ole, see kuuleb ilmselt hiljem," sõnas ta.

Vabarna sõnul on ürituse meeskonnas kokku pea 150 inimest, kellest umbes 50 on muusikud. Esmakordselt bändi ajaloos kaasati ka taustalauljad, üle pika aja kohal tantsijad. Lisaks tulevad lavale Vaiko Eplik ning Mariia Baryshpol, kes on sõja tõttu Ukrainast Eestisse jõudnud. Nad osalevad loos "Armasta mind".

Esimest korda bändi ajaloos on näha kontsertil ka pürotehnikat. "See on selline kontsert, kus sa tavapärast Trad.Attack!i näed väga vähe. Seal on nii palju lisa asju ja see teebki selle nii põnevaks," rääkis Vabarna.

"Jooge palju vett ja tulge aegsasti, tulge rahulikult," soovitas Vabarna, sest kontserdile on tulemas üle 5000 inimese. Tema sõnul telliti festivalile vihmuti, kust inimesed saavad läbi käia, et ennast kasta. Lisaks kutsus ta kuulajaid olema üksteise vastu lugupidavad ja toetavad. "Teeme nii, et see õhtu jääb kõigile kauaks meelde," ütles Vabarna.

Väravad avatakse kell 18. Soojendusartistidena astuvad lavale SUVE ning Minimal Wind. Raadio 2 ülekanne algab kell 19.