Red Hot Chili Peppers avaldas uue loo "Tippa My Tongue"

Ansambel Red Hot Chili Peppers andis reedel välja uue singli "Tippa My Tongue". Lugu on pärit bändi sügisel ilmuvalt albumilt "Return of the Dream Canteen".

Bändi trummar Chad Smith sõnas Billboardile antud intervjuus, et uus lugu kõlab endiselt nagu Red Hot Chili Peppersi muusika, kuid seda siiski uues võtmes. "Ma arvan, et see on lahe," lisas ta.

Smith kirjeldas, et tavaliselt salvestab bänd alati rohkem muusikat kui plaadile jõuab, kuid sageli jäävad mingid lood varahoidlasse või lihtsalt pooleli. "Seekord lõpetasime kõik lood ära. Tundsime lihtsalt, et meil on liiga palju häid lugusid, et plaati mitte välja anda," sõnas ta.

Bänd avaldas oma eelmise albumi "Unlimited Love" tänavu 1. aprillil. Bändiliikmed kommenteerisid oma otsusust uus plaat nii ruttu välja anda sellega, et pikalt otsiti endale uut sound'i ja kui see leiti, ei jäänud loomeprotsess pidama.

"Album "Return of the Dream Canteen" on kõik, mis me oleme olnud ning soovime olla. Sinna on kogu meie hing sisse pandud," kirjeldasid nad.

Uue albumi produtsent on Rick Rubin.