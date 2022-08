Demi Lovato avaldas albumi "Holy Fvck"

Album on Lovato sõnul tagasipöördumine tema varaste rokimõjutustega juurte juurde, mis pärinevad laulja kahelt esimeselt stuudioalbumilt "Don't Forget" (2008) ja "Here We Go Again" (2009).

Zane Lowe'ile antud intervjuus selgitas Lovato, et uut albumit inspireeris tegema Kelly Clarksoni lugu "Since U Been Gone". "Ma nägin tema muutumist artistina ning ma mõtlesin, et oota, seda ma tahangi teha," kirjeldas ta.

Lovato sõnul on kaheksanda albumi tegemise protsess olnud siiani kõige rahuldustpakkuvam. "Ma olen tänulik oma fännidele ja koostööpartneritele, et nad minuga koos sellel teekonnal on. Ma pole kunagi varem olnud endas ja oma muusikas nii kindel."

Varasemalt on Lovato uuelt albumilt avaldanud singlid "Skin of My Teeth", "Substance" ja "29".