Galerii: Tallinnas algas linnaruumifestival "Tulevik on täna/v"

Festivali eesmärk on näidata, et elu linnas võib olla mitmekülgne, kui tänavatele mahutada lisaks autodele ka inimesed. Sündmus toob tähelepanu asjaolule, et Tallinnas aina suurenev autostumine ei ole jätkusuutlik, süvendades keskkonnareostust, elurikkuse vähendamist ja mõjudes negatiivselt inimeste tervisele.

Lisaks diskusioonidele toimuvad festivalil kontserdid, kus astuvad lavale EiK koos Maris Pihlapi ja Mattias Tirmastega ning Robert Linna koos Marten Kuningaga. Rävala puiesteel toimub kahel õhtul öökino, külastada saab välisministeeriumi kilukarbisaali ning samuti on võimalik osaleda erinevates töötubades.