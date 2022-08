Tallinn Fringe festival sai avapaugu

Fringe festivalile andis Kalamajas avapaugu feministlik koomikute kollektiiv.

Esimene etendus ühendas viie riigi naiskoomikud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koomik Mari Krõõt Volar ütles, et vaid naiskoomikute esinemist tuleb stand-up-i maailmas ette üsna vähe. "Protsentuaalselt on naiskoomikuid kõigest 15-16 protsenti kogu koomikute mahust," lausus Volar.

Fringe festival on ühe osaleja, Sille-Kadri Simeri sõnul avatud kõikidele inimestele, kellel on midagi öelda või näidata, aga ei pääse suurtele lavadele.

"Tulevad just kunstnikud või inimesed kokku, kes ei olegi tuntud ja tunnevad, et neis midagi on. Ma tahan teha muusikat, ma tahan teha stand-up-i - on antud võimalus, on antud platvorm," sõnas Simer.

Mari Krõõt Volari sõnul pole vajalik eelteadmine festivali esinejatest, vaid avatus uutele artistidele ja kultuurisuundadele.

"Kõik võetakse soojalt vastu, vahet ei ole, kas sa oled enne taolistel üritustel käinud või see on sinu esimene kokkupuude burleski, stand-up komöödia või oled sa juba vana kala, kes pidevalt käib selliseid asju vaatamas. Kindlasti siit leiab mõned uued artistid, kelle tegemistel silma peal hoida, mingisugused uued suunad kultuuris," rääkis Volar.

Festivali programm avaldatakse nädala kaupa, mis tähendab, et soovijad saavad end siiani esinejateks kirja panna. Simeri sõnul teeb see festivali eriliseks.

"See on avatud juurdepääsuga kunsti ja kultuuri festival. Seega see programm ei ole kunagi lõplik. Kui keegi otsustab, et ma tahan nüüd septembris teha show, siis palun, ei ole probleemi," ütles Simer.