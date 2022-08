Ukraina otsib juba riigi esindajat järgmisele Eurovisioonile

Ukraina alustas sel aastal otsinguid varem kui tavaliselt, sest ringhääling loodab leida esindaja detsembriks. Taotlusi võetakse vastu 15. oktoobrini ringhäälingu kodulehel.

Lisaks varajastele otsingutele on UA:PBC kuulutanud riikliku valimise produtsendiks muusiku ja televisiooni staari Dmitro Šurovi.

"Muusika tõstab emotsionaalsest mõõnast, annab lootust, laeb, tervendab. Ukrainal on midagi maailmale anda, me oleme vaba rahvas, kes tahab luua, mitte hävitada ja on väga oluline, et uus ukraina muusika sünniks ja jõuaks inimesteni," ütles Šurov.

UA:PBC teatas, et on võtnud kuulda fännide tagasisidet ning nad korraldavad veebihääletuse, otsustamaks, milline artist esindab Ukrainat järgmisel Eurovisioonil. Riiklik finaal toimub detsembris Kiievis ja võitja kuulutatakse välja otseülekandes.

Ukraina pääseb selle aasta Eurovisiooni võitjana automaatselt järgmisele Eurovisiooni finaalvõistlusele, mis toimub Ühendkuningriikides.