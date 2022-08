Mötley Crüe kontserdi ajal sai meesterahvas vigastada

Parameedikute sõnul oli mees teadvusel, kui nad sündmuskohale jõudsid. Politsei lisas, et mees oli alkoholi tarvitanud ja kukkus tribüünilt alla, kui toetus selle servale. Siiski asub politsei juhtumit lähemalt uurima.

"Isik vaadati kohapeal olevate parameedikute poolt üle ja transporditi kohalikku haiglasse," teatas Lucas Oili staadioni pressiesindaja. "Kuigi me ei tea tema täpseid vigastusi, siis oli isik võimeline meedikutega suhtlema enne kui ta staadionilt minema viidi. Praegusel hetkel me ei usu, et teised staadionikülastajad või töötajaid olid kuidagi juhtumiga seotud."

Kontserdil esinesid ka Def Leppard, Poison ning Joan Jett koos the Blackheartsiga. Õnnetus juhtus, kui peaesineja Mötley Crüe oli 30 minutit laval mänginud.