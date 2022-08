Sõpruse puiestee tähistab 20. tegutsemisaastat

"Maidul olid sihukesed vanalinna pätid sõbrad, kes olid väga cool'id tüübid," meenutas Allan Vainola nende esimest kohtumist Vikerraadios Sten Teppani saates. "Me ilmselt hängisime ja ostsime võib-olla mõne veini, jõime ja rääkisime juttu," sõnas Vainola.

Algselt oli plaanis teha hea sõnumiga elektroonilist muusikat. Hea tekst on metafüüsiline, see võib olla ka väga isiklik, rääkis Vaik. "Ega ma ise oma headest tekstidest ka lõpuni aru ei saa ega peagi saama ja need muutuvad ajas," ütles Vaik. Enamasti on ta tekste kirjutades toetunud ajaloole ja konkreetsetele sündmustele ning sidunud selle enda isikliku elu või hetkega. Viimase albumi "Jaam" tekstid on hoopis hetke- või seisundiluule, inspireeritud lihtsa inimese elust ja valust.

Seoses Ukrainas toimuva sõjaga on nende laulule "Mustale merele" juurde tekkinud lisadimensioon, mainis Vaik. Laul räägib sõduri traagikast, kes leiab end lagunenud impeeriumist. "Mustale merele" polnud enam bändi esituskavas, kuid sel suvel on nad seda uuesti mängima hakanud. Vainola sõnul on inimestele alati see laul meeldinud, aga praegu on see ka aktuaalne.

Viimase albumiga tegeleti koroonaajal, siis mängisid liikmed koos iga päev neli tundi. Alustuseks mõeldi välja muusika, hiljem üritati sellele toetudes luua meeleolu ja kombineerida sõnu. "Me ei ole selles mõttes väga austavad oma vigade suhtes, et kui me märkame, et mingi jama on, siis me ikka üritame kuidagi seda naeruvääristada ja siis liikuda mingitele parematele radadele," kirjeldas Vainola nende muusika kirjutamise protsessi.

Sõpruse puiestee 20. juubeli kontsertüritused toimuvad oktoobris.