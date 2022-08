Tallinna botaanikaaias esitletakse sadu tomatisorte

Tomatipeo kuraatori ja Tallinna botaanikaaia metoodiku Tiia Jaanuse sõnul on maailmas aretatud ligi 10 000 sorti tomateid, mille viljad on väga erinevate maitsete ning kuju ja suurusega.

"Tomatite maitsespekter võib olla magusast hapuni, erineva vürtsikusega. Ühevärviliste tomatite kõrval on mitmevärvilisi triibu- või laigumustrilisi, punaste ja oranžide kõrval kollaseid, roosasid ja tumevioletseid, peaaegu musti või valgeid. Ka Eestis on aretatud arvukalt maitsvate viljadega tomatisorte," selgitas Jaanus. Tallinna botaanikaaias näeb sama värvikirevat väljapanekut ning väljas on ligi 300 tomatisorti.

Näitusel eksponeeritavad tomatid ja paprikad pärinevad Lätist Valdis Pūlinši ja Tatjana Nagle ning Tallinna botaanikaaia kollektsioonidest. Lisaks saab näha valikut varastest viinamarjasortidest Saare-Tõrvaaugu aiandist. Kohapeal on võimalik osta tomatiseemneid Läti kollektsioonidest ning Saare-Tõrvaaugu aiand müüb viinamarju ja viinapuude istikuid kasvuhoones kasvatamiseks.

Sündmuse raames toimuvad ekskursioonid Meelte aias. Samuti saab kuulata 20. augustil Palmimaja õppeklassis loengut "Kompakttomatite aretuslugu ja kasvatamine" ning Palmimaja konverentsisaalis on üleval ka teemakohane näitus.

Tomatipidu on avatud 19.-21. augustini.