Jon Mikiver andis välja debüütalbumi "Jondog"

Kuivõrd Elephants From Neptune on viimastel aastatel toimetanud uue muusika loomise ja salvestamisega, siis bändiga loomepauside ajal otsustas Mikiver õppida trummidele lisaks ka teisi instrumente ning laulmist. Protsessi käigus kujunes soov kirjutada ja salvestada esimest korda ise kõiki pille mängides üks plaat Võsu kodustuudios.

Mikiveri sõnul algas kõik ideest, kas ta suudaks teha ühe loo, kus ta mängib ja laulab kõike ise. "Bändi olen ma ju teinud aastaid, aga seda, mis toimub täitsa-täitsa sügaval ainult minu pea sees, pole ma liiga palju väljendada saanud."

Muusik tõdes, et sõpradele esimese loo demo lastes muretses ta, millist tagasisidet antakse, kuid karmi kriitika asemel oli saadud tagasiside julgustav. Positiivne vastukaja pani Mikiver plaadi tegemisele mõtlema. "Ma olin alati unistanud, et ma võiks kunagi ühel heal päeval oma Võsu suvilas ühe korraliku do it yourself plaadi salvestada," kommenteeris Jon Mikiver.

"Proovisin mitte üle mõelda. Ma annan endale aru kui palju ma erinevaid pille mängida oskan, pole mõtet kuulajat petta. Alati ei pea kõik perfektne ja esteetiline olema, loeb ikka suhtumine," kirjeldas ta.

Plaadi loomisel aitasid Mikiveri Jonas Kaarnamets, Anett, Kostja Tsõbulevski kui ka bändikaaslased.

Plaadi miksis ja masterdas Magnus Andre, kujunduse autor on Timo Tiivas.