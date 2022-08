Janar Ala: otsin lapsepõlvemaitset igast banaanist

"Sel ajal oli banaan suur haruldus ja võimalik, et ma saingi nõukogude ajal ainult ühe korra banaani süüa. Olen tähele pannud, et ma üritan iga banaaniga tabada seda esimest maitse, aga ma ei saa seda kunagi kätte. Kuid jätkuvalt igat banaani süües mõtlen kogu aeg 1980ndate keskpaiga ja selle maitse peale," rääkis Ala.

Meenutades aga lapsepõlvelõhna, tuli Alale esimesena pähe männimetsa lõhn, mida tundis Peipsi rannikul Raadnal, kus tema vanaema töötas Agro puhkemaja perenaisena.

"Männimets on jäänud mingilaadse helguse sünonüümiks. Vanaema graafik oli selline, et ta oli nädal tööl ja nädal kodus ja kui kodu tundus selline tavaline koht, siis see männimetsa minek oli nagu reisile minek — jätsid mineviku maha ja olid iga kord puhta lehe peal. Seepärast see seostub mulle mingi helgusega," ütles ta.

Janar Ala kõneles veel, et ta vaimustub kõige enam lihtsalt ringi konnates juhuslikke asju vaadates. Viimase suurema elamuse sai ta Veneetsia kunstibiennaalil aafrika ja kariibimere naiskunstnike töid vaadates.

Vikerraadio suvesaade "Maitse asi" on eetris reedeti kell 14.05. Saate autor on Priit Kuusk.