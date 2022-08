Video: "Ringvaate" stuudios loodi saatejuht Mirko Ojakivi südamehäälest muusikat

"See on doppler - ta mõõdab ja samas kuuleb ka, kuidas süda lööb," tutvustas Tafitšuk, millega Ojakivi südamerütm üles salvestati. "Südame kiirust on võimalik kontrollida hingamise teel," lausus ta.

"Selles on tantsulist touchi, kuna kõik muusikud on jazz-muusika taustaga interpreedid. See on eksperimentaalne, uuenduslik muusika," kommenteeris Tafitšuk nii stuudios koostatud südamelöökide muusikat kui ka lavastuses kuuldavale tulevat muusikat.

Lavastuses võetakse südamerütm solistilt Jana Kütilt. "Tema annab meile tõuke ja tema süda dikteerib teatud rütmi, mille võtavad muusikud üle ja sealt edasi luuakse unikaalse rütmiga teos," sõnas lavastaja.

"Iga kord on lugu olnud natukene erinevas tempos ja see tegelikult ongi huvitav - me mitte kunagi ei tea, mis hakkab saama," kirjeldas Karja omalt poolt. "Kas see pole mitte ainulaadne?".

"Südameasjad" esietendub 18. augustil Uue Loomingu Majas. Tegemist on Lepo Sumera muusikale loodud audiovisuaalse kontsert-etendusega, mis koosneb ehhokardiograafi abil salvestatud südamehäältest.