"Tantsud tähtedega" tuleb taas: esimene osaleja on Jüri Ratas

"Rõõm on tõdeda, et heategevuse nimel võtab saates osalemise väljakutse vastu väga lugupeetud tipp-poliitik Jüri Ratas. See on tähendusrikas algus, mis viitab, et erilist tunnustust ja tähelepanu pälvivad ka järgmised tantsutähed, kes oma karisma ja panusega toetavad Eesti Vähiliidu heategevuskampaaniat ning pakuvad vaatajatele meeleoluka ja emotsioonirohke "Tantsud tähtedega" hooaja," rääkis TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur.

Jüri Ratase kinnitusel on kõigil vaja anda endast maksimum Eesti inimeste tervise hoidmiseks ning selleks, et kvaliteetse terviseuuringu võimalus jõuaks igasse Eestimaa nurka. "Eestis sureb pahaloomulistesse kasvajatesse aastas ca 4000 inimest, mis näitab, et see haigus ei küsi vanust, sugu ega elukohta. Tantsusaate toel Eesti Vähiliidule soetatav ratastel kompuutertomograaf võimaldabki, et nii kopsuvähi sõeluuringut kui ka teisi eriarstide määratud uuringuid oleks võimalik teha inimese elukoha lähedal – ka väljaspool suurlinnu ja suuri meditsiinikeskusi," selgitas Ratas põhjust, miks ta võttis vastu otsuse osaleda "Tantsud tähtedega" saates. "Me kõik oleme kaotanud mõne oma lähedase, tuttava või sõbra sellele haigusele… Nii ka minu pere. Kui saan aidata kaasa taoliste haiguste ennetamisele ja varajasele avastamisele, siis püüan alati oma panuse anda."

"Tantsud tähedega" teleprojekt on edukalt eetris enam kui 50 riigis. Saates pannakse tuntud eestlased paari Eesti parimate võistlustantsijatega, et hooaja lõpuks andekaim tantsupaar välja selgitada. Pooleteise kuu jooksul enne TV3 vaatajateni jõudvat esimest otsesaadet on paaridel võimalus tantsude põhitõed selgeks saada ning valmistada ette esimesed tantsukavad. Alates teisest saatest tuleb žürii ja rahvahääletuse tulemusel vähim punkte saanud paaril võistluselt lahkuda.

Aastatel 2006-2011 osalesid Kanal 2 "Tantsud tähtedega" saates Erki Nool, Erika Salumäe, Anna Levandi, Koit Toome, Maarja-Liis Ilus, Jan Uuspõld, Stig Rästa, Mikk Saar, Gerli Padar, Getter Jaani, Luisa Rõivas, Vilja Toomast, Ingrid Tähismaa, Reet Linna, Indrek Tarand, Aivar Riisalu, Kristiina Ojuland, Katrin Karisma, Beatrice, Henrik Normann, Argo Ader, Piret Järvis, Dave Benton, Andres Anvelt jpt.