Demi Lovatol ilmus uus isikliku sõnumiga singel "29"

Ma valetaksin, kui ütleksin, et mul ei ole selle laulu avaldamise tõttu suurt ärevust," lausus Lovato. "Kuid ma pidin seda tegema. See on minu tõde."

"Olen õppinud, et vahepeal vähem rääkimine ütleb hoopis rohkem," vastas Lovato küsimusele, mis on uue loo sõnumiks. Lauljanna arvab, et lugu ise räägib enda eest.

"Ma olin puhkusel, kui sain 29-aastaseks ning ma mäletan, kuidas see pani asjad teisse perspektiivi," lisas ta napisõnaliselt.

Kuula Lovato uut lugu koos laulusõnade muusikavideoga siit:

Lovato uus album "Holy Fvck" ilmub reedel, 19. augustil.