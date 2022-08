ETV2 toiduteadussaade "Magus molekul" üllatab uue saatejuhiga

Sissi on varem tunnistanud, et on kokasaadetest lausa sõltuvuses. "Ma armastan väga süüa teha ning tõesti, ka kokandussaated on mulle alati väga meeldinud," kinnitas ta. "Seetõttu ei pidanud ma väga pikalt mõtlema, kui saatetiim mulle sellise vahva ettepaneku tegi."

Süüa hakkas Sissi tegema juba lapsena koos isaga. "Sealt sai alguse minu lõputu toiduga katsetamine. Tänu sellele hindan väga kõrgelt tervislikku ja ise valmistatud toitu," tunnistas laulja. "Kuna olen ka väikeste laste õpetamisega varem mitmel moel kokku puutunud, sain nüüd saatesarjas kaasa lüües oma erinevad oskused uuel moel käiku lasta".

Igas "Magusa molekul" episoodis valmistatakse süüa ning viiakse toiduainetega läbi lihtsaid, kuid põnevaid teaduskatseid. Saated on loodud 5-10-aastastele lastele, retsepte ja teaduskatseid võiksid lapsed järele teha koos oma vanemate õdede-vendade või isade-emadega.

Laste toiduteadussaate "Magus molekul" neljanda hooaja saated on eetris septembrikuus teisipäeviti ja kolmapäeviti ehk 13.-14., 20.-21. ja 27.-28. septembril kell 18 ETV2 kanalil. Hiljem on saated järelvaadatavad ETV2 ning Lasteekraan.ee veebilehtedel.

2020. aastal pälvis saatesari Eesti Teadusagentuuri peapreemia teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest audiovisuaalse ja elektroonilise meedia abil.