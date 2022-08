Drake murdis The Beatlesite rekordi, omades nüüd enim lugusid, mis on jõudnud "Billboardi Hot 100" muusikaedetabeli esiviisikusse.

Drake uus lugu "Staying Alive", mis valmis koos DJ Khaledi ja Lil Babyga, jõudis Billboardi muusikaedetabelis esiviisikusse ning sellega seoses murdis Drake The Beatlesite rekordi. Drake'il on nüüd 30 singlit, mis on jõudnud Billboardi edetabelis esiviisikusse - The Beatlesil on neid 29.

The Beatles hoidis antud rekordit 55 aastat - nende viimane lugu Billboardi muusikaedetabelis "The Long and Winding Road"/"For You Blue" tõusis esiviisikusse 1970-ndatel.

"Okei, selleks kuuks on rekordid murtud," kommenteeris Drake sotsiaalmeedias uudist.

Juunis andis Drake välja enda 11-nda stuudioalbumi "Honestly, Nevermind", mis tõusis Billboardi albumiedetabelis esikohale, nagu kõik räppari varasemadki albumid. Ka albumite edetabelis hoiab hetkel rekordit The Beatles 19 albumiga.