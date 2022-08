Pea 60 tantsijat kogunevad peegeldama tänaste noorte Eestit

Koolitantsu Kompanii tantsulavastuse koreograafid on Kadi Aare ja Maarja Pruuli. "Rakvere Vallimägi on väga eriline koht ja tantsulavastuseks väljakutseterohke kõige paremas mõttes," ütles Pruuli. Kadi Aare lisas, et soov oli luua kõigile äratuntav pilt Eestist. Etendus peegeldab tänaste noorte Eestit ja pakub äratundmisrõõmu publikule.

Lavale astuvad pea 60 konkursi alusel valitud noort tantsijat üle Eesti. Koolitantsule iseloomulikult on võimalus koos tantsida nii suurematest kui ka väiksematest tantsukoolidest tulnud ning erinevaid tantsustiile ja -žanre valdavatel tantsijatel.

Festivali Koolitants peakorraldaja Raido Bergsteini sõnul on Koolitantsu Kompanii lavastuste eesmärk pakkuda noortele tantsijatele võimalusi, mida Eesti tantsuhuvihariduse maastikul muidu napib. Bergstein lisas, et noortel tantsijatel on siiras ja tõsine motivatsioon teada saada, kuidas koos professionaalse tiimiga lavastust luua.

Tantsulavastus "Udus või ilmsi" toimub 19. augustil kell 19 ja 20. augustil kell 12.