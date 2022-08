Catherine Zeta-Jones kehastab uues "The Addams Family" sarjas Morticiat

Esmalt 1964. aastal esilinastunud "The Addams Family" sarjast valmib uus musta huumoriga komöödiasari "Wednesday". Toona oli sarjal kaks hooaega.

Zeta-Jonesiga astuvad "Wednesday" peaosades üles veel Jenny Ortega (Wednesday Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams) ja Luis Guzman (Gomez Addams).

Uus film jälgib Wednesday Addamsi keskkooliaastaid, kus ta püüab selgeltnägija võimeid omandada, peatada linnakodanike koletut tapmist ja lahendada müsteeriumit, mis tema perekonda 25 aastat tagasi tabas.

Originaalsarjas mängis Morticiat Carolyn Jones. 1991. ja 1993. aastal valminud "The Addams Family" filmides astus samasse rolli Anjelica Huston.

"Wednesday" režissööriks on Tim Burton ning stsenaristideks Al Gough ja Miles Millar. Film esilinastub tänavu sügisel.

