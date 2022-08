Bella Poarchil ilmus uus singel koos debüütlühialbumiga

Poarchi uus ja ühtlasi neljas singel kannab pealkirja "Living Hell". Koos singliga avaldas lauljanna ka oma esimese lühialbumi "Dolls", mis sisaldab kuute lugu.

"Mul on väga hea meel avaldada enda esimene lühialbum. Alustasin selle kallal töötamist pandeemia ajal," lausus Poarch ametlikus avalduses. ""Dolls" on personaalne kogumik minu katsumustest ja arengust elu jooksul ja ma loodan, et mu fännid suudavad sellega samastuda."

Uuele albumile on lisatud varem ilmunud singlid "Dolls", "Build A B*tch" ja "Inferno". Samuti leiab sellelt kaks värsket lugu "Villian" ja "No Man's Land".

Värskeima singli "Living Hell" inspiratsioon tuli Poarchil lapsepõlvetraumast. "Lugu räägib sellest, kuidas ma kannatasin Filipiinidel elavas põrgus, pisikeses toas üles kasvades," tutvustas Poarch YouTube'is oma uut lugu. Lauljanna sõnul on tal siiani raske oma lapsepõlvetraumast üle saada, ükskõik, kui palju ka ta ei püüaks.

Vaata Bella Poarchi uut lugu koos muusikavideoga siit: