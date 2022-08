Laulja Sza teeb debüüdi filmimaailmas

"Tuna Melti" iseloomustatakse kui "Pulp Fictioni" ja "High Fidelity" sarnast ekraaniteost. Filmi režissööriks ja stsenaristiks on Eddie Huang ("Boogie").

Huang astub uues filmis ka näitleja kingadesse, kehastades filmis palgamõrvari tegelaskuju, kes pärast teenuste osutamist kohtab oma elu armastust. Sza kehastab naist, kellesse Huang armub. Cherry filmirolli pole veel avaldatud.

Filmi produtsentideks on Huang koos Scooter Brauni, James Shini, Aaron Ryderi, Andrew Swetti ja Scott Mansoniga.

Sza debüütstuudioalbum "Ctrl" ilmus 2017. aastal ning see on siiani "Billboard 200" albumiedetabelis esindatud. Muusik on välja andnud ka kolm lühialbumit ja 16 singlit. Tänavu võitis Sza Grammy looga "Kiss Me More", mis valmis koostöös Doja Catiga.