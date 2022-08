Räppar Kaw avaldas uue singli, millel teeb kaasa ka Nublu

Loo põhiteema on suure suuga antud lubadused, mida hiljem eiratakse.

"Kui esimest korda seal salvestamas käisime, olime juba lõpetamas, kui produtsent kitarril "Minna koos" meloodiat mängis. Teadsin, et pean kohe sellele hüppama," meenutas Kaw.

Räppar ütles, et lugu valmis kiirelt. Hiljem demo üle kuulates mõistis ta, et kui keegi teine peaks loos veel kaasa lööma, siis saab see ainult Nublu olla.

Kaw hakkas tuntust tuntust koguma Soundcloudis lauludega "Mõista Mõista" ja "Punane Papp". Nüüdseks on Kaw teinud koostööd erinevate artistidega. Üheks nendest on Pluuto, kellega ta avaldas 2021. aastal laulu "Pseudonüüm".