Nüganen Raivo Trassist: tema esimene ja viimane film räägivad samast ajastust

Indrek Hargla raamatusarja "Apteeker Melchior" põhjal loodud esimesed kolm filmi filmiti kõik samal ajal. Nüganen tunnistas, et korraga kolme filmi tegemine osutus kardetust kergemaks.

"Esialgu pidasin ma seda hullumeelsuseks – et kas on vaja seda kõike ühekorraga teha, aga siis tekkis mingisugune kollektiivne arusaamine, et äkki see on võimalik," tõdes ta.

Filmimise puhul on Nüganeni sõnul kõige suurem probleem see, kui ei vea ilmaga. Melchiori filmide ülesvõtmiseks oli arvestatud 80 võttepäeva ning lisaks paar varupäeva selleks, kui ilm graafikujärgset filmimist ei võimalda. Kuigi ilma tõttu lisavõttepäevi tarvis polnud, kasutati lisapäevi hilisemas montaažiperioodis.

"Produtsendid olid sellega ettenägelikult arvestanud ning neil oli selleks natuke raha kõrvale pandud. Mõeldud oli nii, et iga filmi jaoks võiks vajadusel tulla üks lisavõttepäev," kirjeldas ta.

Triloogia teises osas tegi ühe oma viimasest suurest rollist juunis jäädavalt lahkunud näitleja Raivo Trass. Kuigi Trass filmi esilinastumist ei näinud, nägi ta selle omakeskis ära.

"Kui mõelda Raivo elu- või filmikaare peale, siis kummalisel kombel oli tema esimene film, Pirita kloostris filmitud "Viimne reliikvia", samast ajastust. Nüüd, läbi paljude-paljude filmide, on tema viimaseks filmiks Melchiori teine osa, kus seda Pirita kloostrit alles ehitatakse ja tema on üks selle metseenidest," sõnas Nüganen.

Režissööri sõnul jõuab Melchiori kolmas film kinodesse oktoobris, neljas osa on valmis kirjutatud ning hetkel toimuvad viienda osa ettevalmistused.