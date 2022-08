Mads Mikkelsen: Johnny Depp võib naasta "Fantastilistesse elukatesse"

56-aastane Taani näitleja asendas Deppi (59) Gellert Grindelwaldi rollis filmis "Fantastilised elukad: Dumbledore'i saladused".

Deadline'i teatel rääkis Mikkelsen Sarajevo filmifestivalil, et Deppilt rolli ülevõtmine oli hirmutav. "Ma olen Johnny suur fänn. Ma arvan, et ta on suurepärane näitleja ja tegi fantastilist tööd," ütles Mikkelsen.

Ta lisas, et nüüd, kui Depp on kohtuasja võitnud, võib ta naasta frantsiisi.

"Kariibi mere piraatide" staar kaebas oma endise abikaasa Amber Heardi kohtusse 2018. aasta artikli pärast, mille naine kirjutas Washington Postile perevägivalla kogemustest. Deppi advokaatide sõnul olid artiklis esitatud süüdistused väärad.

Näitleja esindajad ütlesid, et Depp kaotas valeväidete tõttu töövõimalused ja kõrgetasemelised rollid, näiteks langes ta välja "Kariibi mere piraatide" frantsiisist.

Vandekohtunikud langetasid kuus nädalat kestnud kohtuprotsessil otsuse Deppi kasuks.