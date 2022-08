Eesti tippkokad asuvad juhendama kokandushuvilisi

Noortest kokkadest on Eestis suur puudus. Üks mentoritest, Fotografiska peakokk Peeter Pihel ütles saates "Ringvaade suvel", et võib-olla pole peakokad panustanud piisavalt noorte õpetamisse ja harimisse. Pihel rõhutab oma uutele noortele kokkadele, et kõige olulisem on tahe. Kokandusmaailmas läbilöömiseks ei pea olema andekas koduköögis.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juht Killu Maidla arvas, et tippkokkasid tuleb ettevõtmises osalemiseks veenda, kuid läks hoopis vastupidi. Tema sõnul saab kokaks õppida paljudes asutustes, aga väga palju uut tööjõudu sealt restoranidesse juurde ei tule. Enamasti lähevad inimesed kokaks õppima juhuslikul valikul, näiteid saab tuua ka tippkokkade seast.

Kui Pihel tegi kunagi valiku kokaks saada, siis tundus see talle lugupeetud amet. Tema sõnul peaks töötama kokanduse tausta kallal, et inimesed ikka sooviks seda õppima minna. Samuti on räägitud, et töö on raske ja köögis lärmatakse, päriselt sellist asja ei toimu.

Viimased paar aastat pole Eesti kokandusel läinud just kõige paremini, neil on hetkel keerulisem kui teistel sektoritel, nentis Maidla. Paljud head restoranid on kinni pandud. Selle tulemusena on kokad uued ametid selgeks õppinud ja läinud uutele väljakutsetele. Nende asemele oleks vaja leida uued kokad.

Pihel ütles, et tippkokal on oluline valida kontseptsioon ja sellesse uskuda ning oma tiimi samuti selle usuga heas mõttes nakatada. Kokad peavad tundma rõõmu oma tööst ja tööle tulemisest. Tema sõnul on juhirollis kõige olulisem motiveerimine.