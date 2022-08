Urissaare Kantri festivalil toimuvad esimesed Cornhole'i meistrivõistlused

"Me korraldame esimest korda Eestis selle mängu Eesti-siseseid meistrivõistlusi," tutvustas Oks Cornhole'i.

Eesti parim Cornhole'i mängija Heimar Lill katsus ka stuudios kätt saatejuhi Mirko Ojakivi vastu. "Kummalgi on neli maisikotikest, seisma peab umbes kaheksa meetri kaugusel. Kordamööda viskame - altkäe viskega," teatas Lill.

Oks nõustus, et tegemist on elustiilifestivaliga. "See on farmifiilingufestival. Seal ei ole ainult kantrimuusika - meil on mõnus talulähedane romantiline elustiilifestival."

Festivalil astuvad üles sellised ansamblid nagu Smilers, Kolumbus Kris ja Mahavok. "Mahavok annab meile reede õhtul tõesti n-ö päris Mahavoki kontserdi, aga ülejäänud ansamblid, näiteks ka Smilers, on teinud väikse eriprogrammi selle festivali jaoks ja need kõlavad teistmoodi kui Eesti kõikidel muudel kontsertidel," lubas peakorraldaja.

"Mulgimaal on äge, meil on lahe sõpruskond - seal on nii toredaid inimesi, kelle pärast tasub vaatama ja tegutsema tulla," tegi Oks üleskutse.

Urissaare Kantri festival toimub tänavu 19.–20. augustini.