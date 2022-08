Lizzo avaldas uuele singlile muusikavideo

Lizzo avaldas uuele singlile "2 Be Loved (Am I Ready)" muusikavideo.

Lizzo uus album "Special" ilmus 15. juulil ning varasemalt on laulja avaldanud sealt singli "About Damn Time", mis jõudis Billboardi muusikaedetabelis esikohale. Nüüd avaldas Lizzo albumilt teise singli "2 Be Loved (Am I Ready)" koos muusikavideoga.

Muusikul on varasemalt ilmunud veel kolm stuudioalbumit, milleks on: "Lizzobangers" (2013), "Big Grrrl Small World" (2015) ja "Cuz I Love You" (2019).

Uue singli muusikavideo režissööriks on Lizzo koos Christian Breslaueriga.