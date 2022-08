Kozy: A-Rühma uus muusika on austusavaldus vanakooli hip-hopile

A-Rühm avaldas möödunud nädalal uue singli "Üks veel". Selle valguses nentis bändiliige Kozy ehk Kaarel Kose, et tema arvates on nende uus muusika mingil määral austusavaldus vanakooli hip-hopile.

Kozy tõdes Raadio 2 hommikuprogrammis, et uuel, veel avaldamata albumil on lugusid, millel on bändi algne kõla. Tema sõnul oli uue albumi jaoks lugude kirjutamine kiire, sest tihti on neil olemas muusikajupid, millele kirjutamisel toetuda.

"Juba eelnevalt me leppisime tegelikult selle kokku, et me ei hakka vaeva nägema," rääkis Kozy. Ta selgitas, et isegi, kui nad on üritanud teha tõsisemaid asju, siis pole need alati välja tulnud.

Sony Music, kellega A-Rühm hiljuti sõlmis plaadilepingu, ei ole bändile piire ette seadnud. Kozy lisas, et tema arvates on bänd ise hakanud oma laulusõnu tsenseerima ning ta on hakanud mõtlema, kas saab oma mõtteid edastada ka viisakamate sõnadega.