Suvine "Ringvaade" läheb esimest korda eetrisse Mirko Ojakivi juhtimisel

"Minu jaoks see on suur au – "Ringvaadet" vaadatakse tuhandetes Eestimaa kodudes igal õhtul," kommenteeris Ojakivi saatejuhi rolli astumist. "See on suur vastutus ka," lisas ta.

Ojakivi tutvustas, et esmaspäeval tuleb "Ringvaate" stuudiosse näiteks Jaan Toots. "Räägime Keskerakonna tulevikust." Samuti kõneldakse Urissaare kantrimuusika festivalist, mis toimub 19.–20. augustil.

"Sellel nädalal on kindlasti "Apteeker Melchiori" värskest osast juttu – külla tuleb režissöör Elmo Nüganen," lisas Ojakivi. "Hoiame silma peal Narva tankil ja muudel olulistel sündmustel."

Mirko Ojakivi on Vikerraadio toimetaja ja juhib ka ETV saadet "Esimene stuudio".

"Ringvaade suvel" on ETV eetris suvistel argiõhtutel esmaspäevast neljapäevani kell 21.35.